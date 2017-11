Ile Maurice: Nouvelles turbulences à MK - Plusieurs vols régionaux annulés par manque de pilotes

Que décidera Pravind Jugnauth quant aux propos à fort relent communal de son ministre du Logement et des… Plus »

Des sources internes indiquent que le manque de pilotes est la raison derrière ces annulations. Il n'y aurait pas eu de mot d'ordre mais les pilotes ont décidé de se tenir à leur emploi du temps fourni par la compagnie et ne pas en faire plus jusqu'à ce que leurs deux confrères suspendus soient réintégrés.

Manque de pilotes à la compagnie d'aviation nationale. Air Mauritius (MK) a annulé quatre vols régionaux, ce mercredi 8 novembre. Trois d'entre eux, MK 226/AF7944, prévu à 8 h 50, MK 238/AF 7942 qui devait décoller à 15 h 30 et MK 256/AF 7948 à 16 h 15, avaient pour destination l'île de La Réunion. Le vol MK 126 en direction de Rodrigues a également été annulé. Certains s'accordent à dire que d'autres annulations et reports de vol sont à prévoir.

