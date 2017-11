Afrique du Sud/Sénégal: Stuart Baxter - "Deux victoires et nous sommes en Russie"

Stuart Baxter veut se montrer positif à quelques heures d'un match crucial. "Nous devons rester positifs et concentrés, j'ai demandé aux joueurs d'éviter d'être sur leur téléphone et sur les médias sociaux, car cela peut être une distraction pour leur état d'esprit, c'est tout ou rien et nous devons nous concentrer sur toutes nos énergies, sur le positif et rien d'autre ".

Jouer à une Coupe du Monde serait un merveilleux ajout à ma carrière mais l'équipe est plus importante pour moi ; toutes mes connaissances et mon expérience doivent bénéficier à l'équipe avant que je puisse penser à des satisfactions personnelles ".

