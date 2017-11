Madagascar: Ambohimangakely - La peste fait paniquer des parents

Serge Thierry Tsitoara, directeur de la Technologie de l'information et de la communication (DTIC) du ministère de l'Éducation nationale a indiqué qu'il n'y avait pas de nouveau dispositif implanté dans les écoles, à part la mise en place d'un comité de vigilance et d'une salle d'isolement par établissement pour le contrôle systématique de la peste au niveau des écoles.

Ils ont diffusé une fausse information annonçant la présence des agents de santé accompagnés d'éléments de force de l'ordre dans les parages, pour acculer les enfants à la vaccination contre la peste et au contrôle de la température. Les parents ont paniqué et ont cherché leurs enfants en classe », rapportent les brigades de la gendarmerie d'Ambohimalaza et d'Ambohimangakely.

Des parents d'élèves paniqués sont venus récupérer leurs enfants en plein cours, dans quelques écoles des zones d'administration et pédagogique (ZAP) d'Ambohimangakely et d'Ambohimanambola, hier matin. Ils sont allés jusqu'à forcer les responsables de ces établissements à faire sortir leurs enfants des salles de classe.

