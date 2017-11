Burkina Faso: Karim Koudougou, biochimiste - « Le non-respect de la chaîne du froid peut rendre dangereux les aliments »

Pour les produits décongelés volontairement ou accidentellement, ne jamais les recongeler. Au cas où on voudrait les conserver, il faudra aussi le faire au réfrigérateur à une température de +4°C et pendant au maximum 3 jours.

Ÿ Pour les aliments très périssables, fabriqués par des artisans (boucher, charcutier, etc.), à domicile (mets, viandes cuites, sauces, lait cru, yaourt, lait caillé, dèguè, gapal, et autres produits frais au lait, ... ) ou encore vendus au détail ou à la coupe (fromages découpés, ... ), il est recommandé de les conserver à une température maximum de +4°C pendant une durée maximum de 3 jours.

Lors du transport, il faut garder les produits dans les récipients isothermes et limiter au strict minimum le temps de transport entre le moment de l'achat et l'arrivée au domicile où les denrées seront rapidement consommées ou rangées dans un réfrigérateur ou un congélateur.

La chaîne du froid, c'est maintenir les aliments réfrigérés ou surgelés à une température basse qui permet de conserver leurs qualités (hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques) et de les garder sains, du lieu de production jusqu'à la cuisine ou à l'assiette. Le froid ralentit, voire arrête le développement des microbes qui peuvent être à l'origine d'intoxications alimentaires.

