Cameroun: Un cadre réglementaire qui se consolide

Quatre gendarmes et au moins un civil ont été tués depuis lundi 6 novembre par des assaillants non… Plus »

Elle devait par ailleurs permettre de rassurer sur la capacité du pays à assurer une supervision de la sécurité de l'aviation civile. L'autre volet de cette garantie est représenté par la loi N°2017/013 du 12 juillet 2017 portant répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile. Comme son nom l'indique, elle vient compléter la précédente et vise notamment la répression d'un certain nombre d'infractions liées à la sûreté de l'aviation civile. Des peines très lourdes sont prévues en ce qui concerne ce délicat domaine de l'aviation civile.

Il s'agissait par ailleurs de pallier les insuffisances observées dans les deux textes qui existaient jusqu'en 2013, à savoir la loi N°65/LF/35 du 5 novembre 1963 portant Code de l'aviation civile et la loi N°98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile. Les deux ont d'ailleurs été abrogées à l'occasion. La loi de 2013 visait trois objectifs : organiser l'exercice des activités de l'aéronautique civile, promouvoir la libre concurrence et la participation de l'initiative privée et garantir une utilisation rationnelle et efficiente de l'infrastructure aéronautique et de l'espace aérien.

Celles-ci visent particulièrement la gestion des aérodromes du patrimoine aéronautique, ouverts à la circulation aérienne publique. Un volet qui, s'il reste du domaine de l'Etat au regard du caractère sensible de celui-ci, peut faire l'objet de concession pour exploitation et gestion par des organismes spécialisés. Il convient donc de signaler que la gestion des espaces aéroportuaires au Cameroun ne cesse de se moderniser. Les différentes menaces dans le secteur étant devenues très nombreuses. Pour cela, il convient de rappeler que la loi de 2013, un document de 195 articles, est née de la volonté des pouvoirs publics d'harmoniser la législation, jusque-là divisée en deux lois, avec la législation mondiale sur l'aviation civile.

Le 30 octobre dernier, le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé le décret fixant les règles de police d'aérodrome et des installations à usage aéronautique applicables sur les aérodromes du Cameroun. Cet acte vient rendre applicables certaines dispositions de textes législatifs adoptés par le pays en matière de régime de l'aviation civile, et notamment la loi N°2013/010 du 24 juillet 2013 portant régime de l'aviation civile au Cameroun.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.