Cameroun: Lutte contre l'extrémisme - Bientôt un centre national dans le pays

La séance de travail technique de l'unité du Commonwealth a duré plus de deux heures. Face à la presse, Mark Albon, représentant du Commonwealth, a expliqué qu'il s'agit d'une étude importante. Pour Rekia Ngeh Epse Mbeume, directeur de la vie associative et participation des Jeunes au Minjec, créer ce centre est une solution pour les jeunes qui sont facilement manipulables.

Le Commonwealth vient ainsi aux côtés du Cameroun pour voir dans quelles mesures implanter cette structure. L'audience a été suivie d'une séance de travail technique, moment de réflexion sur l'idée de la création dudit centre, qui serait une réponse aux manquements constatés suite aux multiples menaces sécuritaires à travers le pays. Il s'agira d'un centre spécialisé pour une éducation des jeunes orientée vers la tolérance, la bonne conduite, et la bonne moralité. La structure va accueillir toutes les initiatives en matière de lutte contre les conflits et l'extrémisme violent.

Sujet au cœur de l'audience d'hier entre une mission du Commonwealth et le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique.

