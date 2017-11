Cameroun: Salon urbain de Douala - Nouvelles expériences citadines

De jeunes plasticiens primés participeront au festival prévu le mois prochain dans la cité économique.

Boris Anje Tabufor. Godmark Fannyu. Abdias Ngateu. Ces trois gagnants, par ordre numérique, du prix Pascale Marthine Tayou, lors du concours d'art plastique « Jeunes Espoirs 2017 », prendront part au festival d'art public Salon urbain de Douala (SUD) prévu du 5 au 10 décembre 2017.

Ils pourront ainsi participer à l'atelier Artwork qui devrait être animé par Simon Njami. Ils côtoieront également les seize artistes seniors qui vont investir Douala avec 19 œuvres d'art public. Et certains de ces seniors, au-delà du SUD, les recevront en stages afin de mûrir leur démarche.

Une belle occasion pour Boris Anje et Godmark Fannyu, tous deux de Buea, dans la région du Sud-Ouest, dont l'univers de travail correspond au thème de ce Salon Urbain 2017 : « La place de l'humain ». Le premier a pu remporter le concours grâce à son œuvre « The Supermarket » sur le trafic des organes humains.

Pendant que l'autre montait sur la deuxième marche avec son tableau « Mental Slavery of an albino in mental cruelty » sur la discrimination et la stigmatisation des personnes atteintes d'albinisme. « J'aime travailler sur les questions humaines. Changer la mentalité des gens est la meilleure chose qu'un artiste peut faire », explique-t-il.

Cette nécessité de laisser la jeunesse s'exprimer et s'interroger sur sa société est le but principal de cette édition du SUD. Et comme l'explique Marilyn Douala Bell, présidente de l'association Doual'art : « Nous avons pensé qu'il est important d'élargir le thème sur la place de l'humain, une discussion comme celle-là sur tout le territoire pour que tous les regards puissent converger vers Douala ».

C'est dans ce sens que pour le concours d'art plastique, 128 œuvres de 65 jeunes ont été proposées à travers le pays et 76 ont été retenues pour des expositions locales à Yaoundé, Mbalmayo, Maroua, Foumban, Buea, Douala, etc. Et pour la dernière ligne droite avant la proclamation des résultats, 29 tableaux ont été exposés à Doual'art.