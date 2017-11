Maroc: Le Roi du Maroc assiste à l'inauguration du « Louvre d'Abou Dhabi »

Dix ans après la signature de l'accord intergouvernemental entre les Emirats Arabes Unis et la France, le « Louvre Abu Dhabi » a été inauguré, mercredi 8 novembre 2017, en présence du prince héritier et ministre de la défense d'Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, du président français Emmanuel Macron, ainsi que d'autres dirigeants, dont le Roi du Maroc, S.M. Mohammed VI en visite d'amitié et de travail depuis mardi aux Emirats arabes unis, accompagné du prince Moulay Ismail.

Et même si l'ouverture au grand public est programmée pour le samedi 11 novembre, suivie de trois jours de festivités avec des concerts et des spectacles par des artistes du monde entier, force est de constater que l'inauguration de ce musée de sable et de lumière conçu par l'architecte français Jean Nouvel (prix Pritzker 2008), a été un moment historique avec près de 400 invités.

Premier musée universel dans le monde arabe, symbole d'«ouverture» et de «tolérance», le « Louvre Abu Dhabi », qui a nécessité un budget estimé à plus de 1 milliard d'euros, «rassemble des icônes de l'art reflétant le génie collectif de l'Humanité » et a pour vocation de «s'ouvrir aux autres».

A l'occasion de cette inauguration, le Roi du Maroc a offert au « Louvre d'Abou Dhabi », des oeuvres d'art historiques qui datent du 19ème siècle, notamment un manuscrit du Saint Coran, un fusil, un sabre et une paire de vantaux de porte en bois de cèdre provenant de Fès.

La présence du Souverain marocain à une telle manifestation illustre l'intérêt particulier qu'accorde le Roi à la promotion des arts et de la Culture et dénote d'un signe fort de son implication dans la culture et tout ce qui peut faire en sorte qu'un message de paix et de tolérance soit envoyé, en cette période difficile, aux pays arabes et au monde.

D'une durée de 30 ans, l'accord intergouvernemental entre les Emirats Arabes Unis et la France, qui inclut la marque Le Louvre et l'organisation d'expositions temporaires, totalise un milliard d'euros, sans compter le coût réel de construction.

Le site comprend 55 bâtiments blancs, inspirés par les médinas arabes et les constructions basses traditionnelles.

Une immense coupole de 180 mètres de diamètre coiffe les deux tiers du musée, apportant de l'ombre et réduisant la consommation énergétique, précise le site web du musée.

Ajourée à la manière des feuilles de palmes entrelacées, traditionnellement utilisées comme matériel de toit aux Emirats, la coupole forme une dentelle argentée.