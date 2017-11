Burkina Faso: HCRUN - Léandre Bassolé élu président

Léandre Bassolé a été désigné par le chef de l'Etat comme commissaire au HCRUN le 27 septembre, après la démission de Benoît Kambou. Il a prêté serment le vendredi 3 novembre dernier à Ouagadougou, devant les personnalités d'institutions et des autorités politiques.

Ce 9 novembre, il a été élu à l'unanimité Président du Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, en moins de cinq minutes devant un jury ad hoc composé de Lebda Naaba Baongho et Laurent Monné, respectivement doyen et benjamin des conseillers.

Le nouveau président Léandre Bassolé a félicité et remercié le président par intérim Younoussa Sanfo qui, depuis deux mois, conduit le navire de la structure de réconciliation.

Il a par ailleurs invité les conseillers à travailler main dans la main dans le but d'assurer leur noble et exaltante mission de réconciliation, qui tout de même reste exigeante et ardue.

Diplomate de carrière, Léandre Bassolé a un riche parcours derrière lui. Il a notamment été le représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) au Burundi de 1994 à 1996, dans le cadre de la Mission internationale d'observation au Burundi (MIOB).

Il a aussi occupé les fonctions de représentant permanent du Burkina Faso au Nations Unies (1983-1986);

Chef du département politique de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (Minuee); et, plus récemment, Directeur du Bureau du Représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (Onuwa).

Installés le 22 mars 2016, les membres du HCRUN ont cinq ans pour rechercher et situer les responsabilités sur les crimes et toute autre violation grave de droits humains à caractère politique.