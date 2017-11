Sénégal: A Touba, Aly Ngouille Ndiaye sollicite des prières pour le démarrage du "dialogue politique"

Les ministres Ndèye Saly Diop Dieng (Femme et Famille) et Mbagnick Ndiaye (Intégration africaine) font partie de la délégation gouvernementale, qui a été accueillie à la résidence Khadim-Rassoul par Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole du khalife général des mourides, Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké.

Au sortir des législatives du 30 juillet dernier, marquées par des difficultés d'organisation, les acteurs politiques, pouvoir et opposition confondus, ont convenu de la nécessité d'amorcer un dialogue devant porter sur les voies et et moyens d'améliorer le processus électoral, parmi d'autre sujets à aborder.

