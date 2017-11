Congo-Brazzaville: Les départements sectoriels améliorent leurs performances en matière de collecte

L'évaluation réalisée en 2010 et le rapport diagnostic du système statistique national produit en 2012 ont relevé des faiblesses au niveau de l'Institut national de la statistique (INS) ainsi que des services statistiques sectoriels.

Pour contribuer à l'amélioration de la production des données statistiques multisectorielles grâce à l'utilisation de l'outil informatique, l'INS, en collaboration avec le Projet de renforcement des capacités en statistiques (Pstat), organise à compter du 9 novembre, à Brazzaville, une formation en statistique descriptive, collecte, traitement et analyse des données, à l'intention d'une quarantaine de cadres venant de différents départements ministériels.

Il s'agit notamment des cadres des ministères des Finances, des Mines, des Petites et moyennes entreprises, de la Santé, de l'Agriculture, de la Promotion de la femme. Ces derniers seront également édifiés sur l'utilisation des logiciels tels que Excel, CSPro et SPSS.

« Le fonctionnement efficace du système statistique national, en plus des ressources capables et matérielles importantes, nécessite la disponibilité des ressources humaines capables de produire, diffuser et utiliser des données statistiques », a déclaré le directeur général de l'INS, Gabriel Batsanga, à l'ouverture de cet atelier de formation.

Conscient de l'importance des données statistiques dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des programmes de développement, le gouvernement congolais et l'Association internationale de développement ont conclu, en juillet 2014, un accord de financement pour la mise en œuvre du Pstat.

Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités du système statistique national à produire et diffuser en temps opportun des données fiables et utiles à l'action des pouvoirs publics et à la prise de décisions, ainsi que de promouvoir des données statistiques.