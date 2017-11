Tunisie: A la recherche des solutions durables

Cette conférence est organisée sous les auspices de l'Union pour la Méditerranée, par le projet Gouvernance et Financement du Secteur de l'Eau en Méditerranée, mis en œuvre par GWP-Med et l'Ocde, et le Programme régional de renforcement des capacités sur l'intégrité de l'eau dans la région Mena, mis en œuvre par la Facilité pour la Gouvernance de l´Eau du Pnud au SIWI, GWP-Med et IUCN-ROWA.

Défis liés à l'eau

D'après l'introduction de la note conceptuelle, l'organisation de cette conférence découle du fait que le Dialogue sur les politiques régionales et le partage des expériences entre les différents pays méditerranéens et la région MENA est essentiel pour créer des synergies entre les initiatives et les projets des pays et pour soutenir les thèmes relatifs à la gouvernance et au financement de l'eau.

L'eau est fondamentale pour le développement durable et a un rôle crucial dans le bien-être humain, la croissance socioéconomique et la santé de l'environnement et des écosystèmes. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) et la région méditerranéenne plus large sont confrontés à de sérieux défis liés à l'eau qui s'opposent à la trajectoire de développement.

En plus de la pénurie d'eau, se traduisant dans certains cas en stress hydrique aigu, les changements démographiques explosifs, le chômage, la pauvreté, l'évolution des modes de consommation y compris l'augmentation des besoins en eau et en nourriture, l'urbanisation, les besoins énergétiques croissants, la dégradation de l'environnement, les changements climatiques et les disparités entre les sexes figurent parmi les conditions qui aggravent encore plus la situation déjà complexe et difficile.

Atteindre la sécurité en eau

De plus, une partie de la région est actuellement confrontée à une crise économique persistante, à une instabilité socio-politique, à des conflits et à des mouvements migratoires à grande échelle, souvent dans des conditions dramatiques. La grande majorité de ces conditions a un impact direct sur la disponibilité et la qualité des ressources en eau pour les personnes et la nature en Méditerranée, avec des coûts associés élevés et croissants pour les vies humaines et les moyens de subsistance en général et en termes monétaires.

Tout en reconnaissant le besoin pressant d'action et de coopération à tous les niveaux, on reconnaît également que la gouvernance est au cœur la situation de l'eau et elle est essentielle pour surmonter les défis connexes et atteindre la sécurité en eau. Ces défis nécessitent d'importants investissements dans le secteur de l'eau et les secteurs connexes, ajoute la note en question.

Le financement public est limité et la mobilisation du financement avec une participation active du secteur bancaire peut être cruciale. Cette mobilisation nécessite l'utilisation d'un langage commun pour une bonne compréhension et une facilitation de la mise en œuvre des projets prévus. Un meilleur alignement entre la gouvernance de l'eau et les exigences d'un financement durable est nécessaire.

Gestion intégrée de l'eau

La plupart des pays de la région Mena et des pays de la Méditerranée plus élargie ont élaboré des lois et des politiques générales relatives à l'eau ayant des points communs en termes de caractéristiques et d'objectifs comme la décentralisation, le rôle accru du secteur privé, la planification de la gestion à l'échelle du bassin, une meilleure coordination de la prise de décision horizontale et verticale et la participation multipartite. Bien que la plupart des politiques et des cadres connexes semblent solides sur papier, leur mise en œuvre effective continue d'être à la traîne et de faire face à de sérieuses contraintes.

A noter que le Mécanisme de soutien de la gestion intégrée de l'eau à l'horizon 2020, un projet régional financé par l'Union européenne, vise à contribuer à réduire la pollution marine et à utiliser durablement les ressources en eau limitées dans la région méditerranéenne en mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie).

Le projet est la continuité et la fusion de deux contrats de services précédents réussis financés par l'UE, le Programme de renforcement des capacités à l'horizon 2020/ Programme de l'Environnement Méditerranéen (2009- 2014) et le Mécanisme de Soutien à la Gestion Intégrée Durable de l'Eau (2010 -2015).

Il vise, en outre, à fournir une assistance technique adaptée et ciblée au niveau national sur la base des demandes des partenaires à travers une facilité d'experts. Des séminaires et des webinaires régionaux (ou sous-régionaux) sont organisés à cet effet. Il a été possible aussi de conduire des cours de formation sur place et des visites d'étude et de mettre en valeur les leçons apprises, les bonnes pratiques et les réussites.

Il s'agit, enfin, de soutenir le mécanisme de gouvernance de l'Initiative Horizon 2020 et le travail du Groupe d'experts sur l'eau de l'Union pour la Méditerranée.