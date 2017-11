Congo-Kinshasa: Diversification de l'économie - Rodolphe Adada encourage le partenariat dans la réalisation du Pade

Dans son mot de remerciements au diplomate congolais, il a souligné le caractère pionnier du Pade. Dans les grandes lignes de leur intervention, le Medef International et UniCongo ont mis sur pied une méthodologie opérationnelle pour détecter des opportunités et identifier des porteurs de projets, dans l'objectif de susciter la création d'une vingtaine de co-entreprises franco-congolaises.

Aussi a-t-il indiqué que l'ambassade de la République du Congo en République Française sera toujours à leurs côtés et fera de son mieux pour accompagner les opérateurs économiques français qui désirent se rendre au Congo, en leur accordant toutes les facilités nécessaires. « N'hésitez pas à nous solliciter, chaque fois que le besoin s'en fera sentir ». Et de conclure : « Je vous exhorte à travailler dans la confiance mutuelle pour rendre concret ce programme tant attendu par la population congolaise ».

Le cocktail a rassemblé les parties prenantes du Pade. Rodolphe Adada s'est dit honoré d'accueillir les participants à l'échange d'expériences entre les entrepreneurs français et congolais, dans le cadre de ce programme de diversification de l'économie congolaise. Il a tenu à rappeler que la France et le Congo sont deux pays unis par des liens très particuliers à travers leur histoire, leur langue et leur partenariat économique.

