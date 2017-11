Sénégal: Journée internationale de l'écrivain africain - Réinventer le goût de la lecture

L'Association des écrivains du Sénégal (Aes) a choisi le Pr Abdoulaye Elimane Kane, écrivain et ancien ministre de la Culture du Sénégal, comme parrain de la 25ème édition de la Journée internationale de l'Écrivain africain, célébrée à Dakar. Le Cameroun est le pays invité d'honneur.

Keur Birago à Dakar, siège de l'Association des écrivains du Sénégal, a refusé du monde mardi, à l'ouverture de la célébration de la 25éme édition de la Journée internationale de l'Écrivain africain. C'était en présence d'éminents auteurs, hommes de lettres du Sénégal et d'Afrique et plusieurs autorités. Sous l'égide de l'Association des écrivains du Sénégal, cette Journée a, cette année, pour thème « la littérature, ciment de l'Unité africaine ».

Le président de l'Association des écrivains du Sénégal (Aes), Alioune Badara Bèye, indique que cette Journée est une occasion pour magnifier la longue marche des écrivains africains. A l'en croire, cette 25ème édition se tient en un moment crucial où certains pays d'Afrique et d'ailleurs s'offusquent dans la poussée vertigineuse de la promotion littéraire mais la résistance s'organise grâce à la plume des écrivains d'Afrique. Aussi, informe-t-il que cette présente édition est marquée du sceau de l'innovation avec l'illustration du Grand Prix Yasser Arafat pour la paix et la liberté décernée à l'écrivain, Mouhamed Selmaoui.

Témoignant sur le parrain de cette 25ème édition, le président de l'Aes dit du Pr Abdoulaye Elimane Kane, qu'il a fini de faire ses preuves dans le monde du livre avec des œuvres de qualité. « Il est non seulement un brillant écrivain, mais un philosophe rompu aux nuances et aux arcanes de l'analyse des phénomènes. Ayant franchi les portes de la politique, il a aussi fait un excellent parcours dans le gouvernement de Abdou Diouf comme ministre de la Culture », dit-il.

Réinventer le goût de la lecture

Invité d'honneur de cette 25ème édition, le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, Narcisse Kombi Mouelle, venu à Dakar avec une forte délégation d'écrivains camerounais, se dit honoré d'avoir été convié à cette édition. « Notre présence à cette journée internationale de l'Écrivain africain permettra de consolider les jalons d'une mise en réseau institutionnel de nos hommes de lettres », souligne Narcisse Mouelle. A son avis, le thème de la présente édition, « la littérature, ciment de l'unité africaine », peut nous interpeller sur ce qui est attendu de l'écrivain.

« Le rôle de l'écrivain est capital dans l'Afrique d'aujourd'hui, une Afrique traumatisée dans son histoire, bouleversée dans sa trajectoire, mais une Afrique qui cherche à se relever, à creuser les sillons de sa renaissance, de son émergence. Et dans cette quête bénéfique, l'écrivain à sa part à prendre », a fait savoir le ministre camerounais des Arts et de la Culture. Son homologue, le ministre de la Culture du Sénégal, Abdou Latif Coulibaly, se prononçant également sur le thème de cette 25ème édition, indique que les écrivains africains ont très vite compris et dans une relative opacité ont découvert leurs mission et l'ont rempli avec beaucoup de compétences.

« Les écrivains ont été au premier rang des combats qui ont fait de l'Afrique ce que nous sommes aujourd'hui, des entités libres, indépendante assumant leur destin et leur responsabilité face au monde », rappelle Abdou Latif Coulibaly à l'assistance. Aussi, fait-il savoir le ministre que le gouvernement sénégalais a pleine conscience que le livre doit retourner naturellement dans les bibliothèques pour ainsi réinventer le goût de la lecture afin de construire une citoyenneté au service de la démocratie et du développement durable. « Le président de la République, Macky Sall, a décidé de mettre en place la grande Bibliothèque nationale avec des déclinaisons régionales. Des complexes culturels régionaux avec des cinémathèques, des médiathèques, des musées régionaux seront également construits dans les trois ans à venir », annonce M. Coulibaly. Non sans mentionner, le projet en vue de Gorée Institute, un centre d'études et de connaissance sur la traite négrière et l'esclavage et le budget (1,4 milliard de FCfa) consacré par le gouvernement sénégalais pour la prise en charge et la protection des artistes et écrivains.