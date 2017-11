Sénégal: Paix et sécurité - Le Forum international de Dakar se tient les 13 et 14 novembre

La 4ème édition du Forum international de Dakar pour la Paix et la Sécurité en Afrique se tiendra les 13 et 14 novembre 2017 au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), à Diamnadio sur le thème « Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées », annonce un communiqué reçu à notre rédaction.

Ce forum, selon l'organisation, se déroule dans la continuité des réflexions des fora précédents. Celui de 2016 avait développé la problématique de « L'Afrique face à ses défis sécuritaires : Regards croisés pour des solutions efficientes ».

Les menaces majeures et émergentes, à savoir les conflits armés, l'extrémisme violent et le terrorisme sont inter reliés avec les problématiques du contrôle des frontières, de la sécurité maritime, des migrations, des crises humanitaires et environnementales à travers les transitions énergétiques. Outre des plénières et des ateliers, le forum connaîtra deux grands moments : le panel des chefs d'État ainsi que la table-ronde de certains chefs d'État major des armées françaises et africaines.

La rencontre mettra l'accent sur la nécessité d'approches intégrées, en favorisant les échanges, les partages d'expériences, les synergies, que ce soit aux niveaux national, sous-régional, régional avec l'Union africaine ou international avec l'Union européenne et les Nations unies et ce, avec la participation d'experts et acteurs africains et internationaux. Comment améliorer les dispositifs qui existent, y compris concernant le financement des programmes de réforme du secteur de la défense et de la sécurité ainsi que les dispositifs de maintien de la paix.

Le secteur privé est aussi ciblé, en particulier, dans ses mécanismes de partenariat avec le secteur public, dans ses capacités à répondre au défi de l'emploi des jeunes et dans sa capacité à prendre en charge sa responsabilité sociétale. Ce forum, rappelons-le, se veut informel. Il émane du Sommet de l'Élysée sur la Paix et la Sécurité en Afrique qui s'est déroulé, à Paris, en 2013 et où les chefs d'État africains avaient envisagé d'approfondir la réflexion dans le cadre du Forum de Dakar.