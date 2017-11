Ile Maurice: Meurtre de Ginette Bellerose - Deux couteaux maculés de sang saisis sur les lieux

Pendant que des techniciens de la police scientifique collectaient des indices et effectuaient des prélèvements, les enquêteurs de la police étaient à la recherche d'informations auprès des voisins et de proches. Peu après 19 heures, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal de la police, est arrivé. Il devait effectuer un premier examen du corps avant que celui-ci ne soit transporté à la morgue de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, à Port-Louis, pour y être autopsié ce matin. Un chien renifleur a aussi été appelé en renfort.

D'abord, la boutique que sa mère et lui tiennent est fermée. Il franchit à la hâte le portail pour monter à l'étage. Mais lorsqu'il arrive dans le couloir qui mène à la cuisine, il découvre sa mère au sol. Il s'approche d'elle et s'aperçoit qu'elle a une entaille au cou.

