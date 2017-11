Ile Maurice: Commission drogue - Gulbul dément avoir tenté d'influencer Hurhangee et Goolamaully

«Je n'ai pas essayé de persuader Ashley Hurhangee et Samad Goolamaully.» C'est ce qu'a déclaré Me Raouf Gulbul devant la commission d'enquête sur la drogue, ce jeudi 9 novembre. L'homme de loi s'est présenté devant l'ex-juge Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs pour la quatrième fois aujourd'hui.

D'emblée, Me Raouf Gulbul, en tant que président de la Gambling Regulatory Authority, a remis à la commission drogue les documents relatifs aux permis de SMS Pariaz et de Playonline. Paul Lam Shang Leen a questionné l'homme de loi sur une rencontre qu'il aurait eue, à Ébène, avec Ashley Hurhangee et Samad Goolamaully. Une rencontre dont Raouf Gulbul dit ne pas se rappeler.

Selon Paul Lam Shang Leen, l'homme de loi aurait profité de cette rencontre pour essayer de persuader ses deux confrères de donner la même version que lui sur la rencontre à St-Pierre. Ce que dément formellement Me Raouf Gulbul.

Paul Lam Shang Leen est revenu sur la réunion nocturne qui a eu lieu à St-Pierre lors de la campagne législative de 2014. Le président de la Commission d'enquête sur la drogue a demandé à Raouf Gulbul d'élaborer sur ce qui s'est passé lors de cette rencontre de 45 minutes.

Par ailleurs, Me Raouf Gulbul a déclaré que Sada Curpen n'a jamais contribué à sa campagne électorale en 2014. Au contraire, dit-il, l'ancien détenu lui doit toujours de l'argent.

Selon les informations de Paul Lam Shang Leen, Raouf Gulbul aurait influencé Peroomal Veeren afin que ce dernier implique le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors de son audition devant la commission. «I do not agree», a répondu Raouf Gulbul.

Paul Lam Shang Leen a également interrogé l'avocat sur une carte sim enregistrée au nom de son épouse. Ce numéro aurait reçu plusieurs appels d'un autre numéro qui était également en contact avec Peroomal Veeren. «Ma femme n'a jamais utilisé ce numéro», a affirmé Raouf Gulbul. Et de préciser que l'autre numéro appartient à son ancien chauffeur.

Si l'audition de l'homme de loi a pris fin aujourd'hui, il doit en revanche encore soumettre des documents à la commission drogue. Me Raouf Gulbul dispose d'un délai de 15 jours pour ce faire.