Ile Maurice: Dérapage de Soodhun - «Cette affaire est un grand cinéma», dit Ivan Collendavelloo

Et Ivan Collendavelloo d'ajouter : «Les gens ne sont pas bêtes dans ce pays et ils savent quand les gens font du cinéma. Cette affaire est un grand cinéma.»

Le Premier ministre adjoint a, cependant, été plus bavard lorsqu'un journaliste présent lui a demandé ce qu'il pensait de la déclaration de Paul Bérenger selon laquelle Showkutally Soodhun doit démissionner. «Paul Bérenger a fait son temps et ne sait pas trop de quoi il parle», a-t-il lancé.

Le ministre de l'Énergie participait à un séminaire sur le thème Accelerating the Transformational Shift to a Low Carbon Economy in the Republic of Mauritius, à l'hôtel Ravenala, à Balaclava.

«Il y a de l'électricité dans l'air et il faut faire usage de l'énergie solaire qui est de l'électricité calme et verte.» Telle était la déclaration énigmatique d'Ivan Collendavelloo, ce jeudi 8 novembre, suivant l'énième dérapage de Showkutally Soodhun.

