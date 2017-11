Tunisie: Ces métiers qui risquent de disparaître

Afin de faciliter le quotidien du consommateur, plusieurs établissements qui rendent service aux clients vont se tourner vers le web et suivre l'ère moderne du numérique. Si on prend l'exemple des banques, qui vont disparaître au profit des banques virtuelles, il sera plus facile au client de consulter son solde bancaire via le net et ne sera pas obligé de se déplacer jusqu'au siège de la banque pour faire une transaction. Il peut la faire tout simplement depuis son Smartphone ou son ordinateur.

L'utilisation massive des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) touche tous les secteurs d'activité et risque de changer la nature du travail. D'ailleurs, les outils technologiques, qui sont à la disposition des traducteurs, ne cessent d'évoluer de jour en jour . Cette évolution frénétique met en danger le travail du traducteur et sa profession. Les clients n'auront plus recours à ses services pour la traduction de leurs textes en d'autres langues.

Bien au contraire, ils profiteront de tous les nouveaux logiciels et outils de traduction qu'ils trouveront sur le web. Et cela leur permettra de gagner non seulement du temps mais aussi de l'argent.

Les métiers d'hier et les métiers de demain

A cette ère moderne, marquée par l'évolution technologique, certains métiers sont devenus dépassés. D'ailleurs, il est devenu rare d'entendre parler du facteur qui, jadis, était censé livrer le courrier. Aujourd'hui, il est devenu plus courant d'envoyer les lettres et les factures via mail. Par contre, d'autres métiers, nés grâce à l'émergence des nouvelles technologies, sont devenus de plus en plus populaires, surtout chez la jeune génération.

On parle aujourd'hui de responsable « community manager », « d'influencer », de « digital web »... . Très en vogue de nos jours, ils attirent de plus en plus la jeunesse de la génération zen.

Afef, une jeune fille de 26 ans est tellement fan des réseaux sociaux qu'elle a décidé de se lancer dans l'aventure il y a a peu près deux ans. Ambassadrice d'une marque de cosmétique, elle gère les pages de promotion de cette marque sur les réseaux sociaux, tels que la page facebook, la page instagram et le blog officiel.

Son travail ne s'arrête pas là. Elle surveille aussi les publications et répond aux commentaires des adhérents. La jeune fille est payée mensuellement pour ce travail dont l'objectif est de tisser des liens entre les entreprises et les clients via le net.

Idem pour Manel, qui gère les pages officielles d'un centre de langues. Sa mission principale? La surveillance des pages et des publications outre le fait qu'elle doit être toujours à l'écoute et répondre aux questions des clients. «Cela ne demande ni diplôme ni connaissances spécifiques.

Il suffit juste d'être à la page en matière de nouvelles technologies et savoir bien les manipuler. J'ai commencé à travailler dans ce centre de langues depuis plus de deux ans et j'ai vite appris comment surveiller les commentaires, les publications... .comment gérer les réseaux sociaux.

J'ai eu l'opportunité de suivre une petite formation sur le net qui m'a vraiment aidée à mieux gérer mon travail. Tenir les pages des réseaux sociaux est devenu aujourd'hui un travail à part, qui gagne beaucoup d'ampleur grâce à l'évolution que connaissent les nouvelles technologies et les moyens de communication», conclut-elle.