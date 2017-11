Tunisie: «Je vivais ce festival comme une chance, aujourd'hui j'y suis»

Parlant de sa participation aux JCC, le réalisateur s'est dit très ému : «Je ressens beaucoup de satisfaction en voyant mon film dans un festival qui me fascinait depuis mes 14 ans», et d'expliquer avec enthousiasme : «Je vivais ce festival comme une chance où je pouvais voir des films de grands auteurs qui nourrissaient ma passion et qui m'incitaient à faire du cinéma mon métier».

Et d'ajouter : «Au fil de l'écriture, cette idée s'est développée pour devenir l'histoire d'un destin croisé entre un ouvrier tunisien et un ouvrier français», soulignant que cette structure atypique construit tout le film du début avec l'ouvrier français Hervé qui déteste les feux d'artifice jusqu'à la fin avec l'image de l'ouvrier tunisien Foued, heureux de voir pour la première fois des feux d'artifice dès son arrivée clandestine en France».

