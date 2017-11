Tunisie: On accélère la cadence...

Maâloul sera là !

Rappeler Maâloul, bien qu'il soit blessé, n'a rien à voir avec l'ambiance de la sélection. On ne l'a pas fait pour son soutien moral au groupe. C'est une opération «discrète» de récupération du joueur pour ce match . Le staff médical, emmené par Dr Chamli, est connu pour sa compétence à trouver des solutions rapides et efficaces à ce genre de problème. Si le travail et les soins prescrits à Ali Maâloul vont comme prévu, il devrait au moins entrer en cours de match. C'est un joueur qui pèse beaucoup sur le jeu offensif.

Sinon, Maâloul et son staff (renforcé par la présence de Youssef Zouaoui, DTN, et qui est impliqué chaque fois que l'on joue un match international!) ne devraient pas changer leurs choix pour ce match. Balbouli (qui va être encore une fois titularisé malgré sa petite forme à l'ESS), Ben Youssef, Bédoui, Sassi, Ben Amor, Msakni et Khénissi ne devraient pas rater des places de titulaires.

Mais par rapport au match de la Guinée, on attend quelques changements : le 4-3-3 serait remplacé par un 4-2-3-1 où un joueur comme Naïm Sliti, lui aussi objet d'un travail soutenu pour l'aider à retrouver sa forme, peut commencer le match. C'est un match où la sélection va jouer devant et aura besoin de joueurs de percussion. Un joueur comme Badri peut être utile dans ce genre de match qui exige beaucoup de réussite et de sens du but.