Madagascar: Taekwondo - C'est le MJS qui valide les fédérations

C'était le 27 octobre dernier, lors de l'assemblée générale extraordinaire du comité olympique malgache que le COM aurait reconnu Rakotobe Rivo Joachin comme Président par intérim du taekwondo.

Cela se serait fait devant des éléments du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Et mieux, ils auraient déjà reçu le certificat de conformité. Le conditionnel est de rigueur, car côté ministère, c'est le silence pour le moment. Normalement, la validation de cette désignation n'est pas pour ce jour. Cela a même créé des remous au sein du MJS.

Le DTN Rivo promu président roule donc pour un championnat national pour le 2 décembre. Sa mise en place a été validée par le COM. Et c'est clair comme l'eau de roche, le COM souhaite sa présence. La question qui se pose est « qui du monde du taekwondo est avec Me Rivo ? » quand on sait que plusieurs ligues régionales de taekwondo ont envoyé une lettre de doléances au MJS sur le fonctionnement de ladite Fédération, au Secrétaire Général le 1er août dernier. Ils ont également demandé la tenue d'une Assemblée Générale. L'article 6 du statut de la Fédération malgache de Taekwondo précise que le comité exécutif est composé du Président, du vice-président, du secrétaire général et du trésorier. En l'absence du président et du vice-président, qui peut constater que son S.G « a agi d'une manière anti-olympique » et pire, le mandat olympique elle-même pour l'ancien Président serait déjà épuisé.

En fait, le statut du taekwondo ne répond pas vraiment à celui de la plupart des fédérations si l'on se réfère à la prérogative du président de démettre et de désigner à souhait qui il veut dans son bureau. Qui sera président donc ? Rivo Rakotobe ou Boto Tsaradia Lamina ? Tous les deux sont des amoureux de cette discipline. Qui valide et agrée les fédérations à Madagascar ? Le Ministère normalement. Et c'est là que nous nous posons la question si Com veut supplanter le MJS . En tout cas, c'est une grande première dans l'histoire du sport malgache en général et du taekwondo en particulier qu'il y a une nomination à distance.