Madagascar: Musique classique - Six chanteurs lyriques malgaches à la finale régionale des « Voix nouvelles »

Le but de l'évènement est de découvrir de nouvelles voix lyriques et de permettre à des chanteurs de moins de 32 ans, qu'ils aient ou non une formation classique, de participer gratuitement aux auditions. Une tournée est ensuite organisée pour les lauréats, afin de les soutenir dans leurs débuts sur les scènes lyriques.

Le verdict est tombé ! Sur les neuf chanteurs lyriques ayant passé le test pour le prestigieux concours international « Voix nouvelles » à l'IFM Analakely hier matin, six ont été retenus. Hajatiana Rakotozafy, Léonce Hancel, Manoela Randrianarimanana, Karisy Rajesson, Mino Rakotoarisoa et Mbolatiana Razafindrazaka quitteront donc dès demain le sol malgache pour se rendre à La Réunion pour la finale régionale Outre-Mer- La Réunion qui aura lieu le 10 novembre prochain à 17h à la Cité de Arts Saint-Denis.

