Madagascar: DG de l'USAID - Visite d'adieu au PM Mahafaly Olivier

Un bref échange qui a permis à la partie américaine de dresser un bilan des actions entreprises ainsi que les domaines touchés par l'intervention de l'USAID, entre autres la santé publique, l'agriculture, l'environnement, le secteur alimentaire, la gestion des risques et catastrophes et la gestion du processus des élections. Le directeur de l'USAID de préciser qu'une base de santé communautaire pour la riposte contre la peste a été mise en place et que ses futures responsabilités lui permettront d'avoir l'opportunité de plaider la cause pour Madagascar, auprès de son organisme employeur.

