Madagascar: Projet Nutris FarafaFy - Les marqueurs sont convaincants

A presque fin de parcours, le projet Nutris Farafafy affiche des avancées nettes en matière de lutte contre la malnutrition dans le district de Toliara I.

« Il est encore un peu trop tôt pour crier victoire, mais les avancées sont considérablement encourageantes ». Ce sont là les propos de Sylvain Dupont, responsable terrain auprès de l'ONG ACF ou Action Contre la Faim pour faire état de la situation et des avancées effectuées durant les deux années de travail. Œuvrant dans la lutte contre la malnutrition dans le district de Toliara I, les actions menées par l'organisme commencent à porter leurs fruits malgré le retard qu'a pris le projet. Et Sylvain Dupont ne cache pas sa fierté. « Le projet n'était pas évident au début étant donné les innovations apportées aussi bien pour ACF, mais aussi pour ASOS son partenaire. Mais les avancées sont là et elles sont palpables, notamment en ce qui concerne le renforcement du système de santé dans le district cible » a-t-il affirmé. Ce qui se traduit par une meilleure collaboration avec le ministère de la Santé publique aussi bien au niveau local (par un fort partenariat avec les responsables auprès du district sanitaire) qu'au niveau national (projection d'un grand staff entre les deux parties qui sont le ministère de tutelle et ACF).

Extension. Sylvain Dupont toutefois de noter que des obstacles ont été observés durant les deux années. Notamment les barrières culturelles qui sont différentes d'un quartier à l'autre. Conséquence, le volet marketing social a pris beaucoup de retard, car il a fallu mener des études et enquêtes dans les quartiers ciblés pour trouver les solutions adéquates. Par ailleurs, le projet entend pouvoir continuer dans ses œuvres. Une extension de quatre ans serait en gestation. Prévu débuter au mois de juillet 2018, l'extension en question consiste à pérenniser les activités déjà entreprises dans le cadre de la malnutrition. « Nous projetons de continuer les activités du volet marketing social. Nous pensons également entreprendre une ouverture dans les autres districts » a lancé Sylvain Dupont. A cet effet, des appuis à la mise en œuvre des priorisations du système de santé dans le district de Toliara II (qui est vaste géographiquement parlant) vont être effectués. La pérennisation du marketing social, plus particulièrement le lavage des mains dans le district de Toliara I fait aussi partie de la liste des activités à faire. D'autres projets comme les services liés à l'hygiène et à l'assainissement, ou encore l'intégration d'un projet sur la sécurité alimentaire, moyen de subsistance dans le projet actuel sont actuellement en gestation pour prendre en compte la dimension multisectorielle de la lutte contre la malnutrition.