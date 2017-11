Madagascar: Organisations de la société civile - Vers une déclaration commune pour les droits humains

Les membres de la société civile ont leur mot à dire concernant la question des droits humains à Madagascar.

La question des droits humains ? C'est un sujet à débats surtout quand on se réfère à la situation d'un pays qui n'est pas encore à cheval sur leur respect. Madagascar en fait partie et chaque jour, des cas de non-respect des droits humains se produisent sous quelque forme que ce soit. Les organisations de la société civile (Osc), dans le cadre du séminaire annuel de la société civile, organisent pendant trois jours, les 16, 17 et 18 novembre prochain au Motel Anosy des débats d'idées et d'échanges autour du thème « société civile et respect des droits humains à Madagascar : regards croisés » lesquels aboutiront à une « Déclaration de la société civile pour les droits humains ».

Notons que ledit séminaire annuel des OSC est réalisé depuis 2014 avec le concours de l'ambassade de France dont le but est de, selon les explications que nous avons reçues, « réunir les OSC autour d'un thème spécifique lié à des grandes questions de société, afin de favoriser la mise en réseau des organisations dans l'ensemble du pays et permettre un échange de bonnes pratiques ».