Madagascar: Association « Cultural and Charity International » - Promotion de la Femme et protection de l'Enfance

Olivia Ratsimba, présidente de l'association A2CL.

Connue sous l'acronyme A2CL, l'Association « Cultural and Charity International » œuvre depuis deux ans pour l'autonomisation de la Femme et la protection de l'Enfance. Elle a pris en charge par exemple, la cantine scolaire de l'EPP Ankaraobato et a déjà effectué des activités de charité à Ivato et Talatamaty. Elle a convié la presse pour parler de ses projets en cours avec la Fondation Chirac et l'association « Bridge the gap » lesquels aboutiront-selon les dires de la présidente de l'association-Olivia Ratsimba à la construction d'un hôpital dédié aux nécessiteux à Antananarivo et à la création d'un centre culturel destiné aux enfants de la zone périurbaine de Mahitsy. Pour le moment en effet, « la santé pour tous » reste utopique à Madagascar, même si des efforts sont menés peu ou prou activement dans ce sens.

La construction de cet hôpital concourra donc à rendre l'accès aux soins moins exclusif à Madagascar. Le centre culturel quant à lui permettra d'enrichir la vie culturelle des enfants des zones rurales, qui n'ont pas les mêmes chances que ceux des zones urbaines en termes de divertissement et d'accès à l'internet et à l'informatique (le centre initiera également les petits aux nouvelles technologies de l'Information et de la Communication). Par ailleurs, l'A2CL concocte pour samedi prochain un show inédit avec Larissa- chanteuse du titre « Sipa Mahavelon-tena » (traduit littéralement par une femme autonome financièrement) à la résidence « AL » Fort-Duchesne, qui servira de levée de fonds pour la continuité de ses actions caritatives.