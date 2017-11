Madagascar: Un sentiment de frustration latent

C'est un régime décidé à perdurer qui occupe aujourd'hui le terrain médiatique. Confrontée à une opposition inexistante, l'équipe au pouvoir semble avoir un véritable boulevard devant elle et peut développer sa campagne de communication sans risque d'être contredite. Actuellement, son argumentaire pour convaincre l'opinion du bienfondé d'un deuxième mandat du chef de l'Etat est prêt.

C'est le regard vissé sur l'élection présidentielle que les stratèges entourant le chef de l'Etat planifient les actions du régime. Tous les rouages du pouvoir sont maintenant verrouillés. L'élection de Rivo Rakotovao à la présidence du Sénat, a été menée de main de maître et avec elle, ce sont toutes les institutions qui sont contrôlées par l'Exécutif. Ce dernier peut maintenant affirmer qu'une stabilité politique existe à Madagascar et rassurer la communauté internationale. L'opposition semble totalement neutralisée et elle peine à faire entendre sa voix. La société civile ne veut pas désarmer et multiplie les interpellations et les critiques. Elle alerte sur les dérives possibles du pouvoir. L'église catholique par la voix de l'Archevêque d'Antananarivo a dénoncé tous les travers du régime.

Mais l'opinion semble totalement résignée, voire anesthésiée. Les difficultés de la vie quotidienne et l'insécurité toujours présente sont pourtant des raisons de mécontentement, mais elle ravale sa rancœur. Les promesses non tenues et les effets d'annonce passés semblent être oubliés. Ce sont les perspectives d'avenir qui vont maintenant être mises en avant. Les constructions de centrales électriques font partie de ces projets qui vont permettre de redonner un certain lustre au programme du régime. Dans les semaines, voire les mois à venir, la campagne de communication de l'équipe au pouvoir va s'intensifier. Va-t-elle cependant réussir à faire disparaître ce sentiment de frustration latent ? L'avenir nous le dira.