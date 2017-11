Madagascar: Poule des As - CNaPS Sport et Elgeco Plus comme prévu

La première journée des matches retour de la Poule des As n'a rien changé au classement. Tout simplement parce qu' Elgeco Plus et CNaPS Sport ont chacun pris les trois points de la victoire.

Le titre de champion de Madagascar se joue désormais entre la CNaPS Sport et Elgeco Plus après leur victoire respective contre COSFA et HZAM.

La CNaPS Sport a anéanti à jamais la chance de réaliser un doublé pour le COSFA. Une victoire de 3 buts à 1 a suffi aux caissiers pour espérer ouvrir une voie royale pour le titre.

Chasse tibias. Ce fut pourtant les militaires qui ont ouvert très tôt le score (3e) grâce à leur buteur de service Dimby qui a surpris le gardien Leda avec ce ballon qui ricocha l'un des montants avant de finir dans les filets.

La CNaPS parvint pourtant à revenir au score par Lalaina durant les arrêts de jeu de cette première période.

Du coup il n'y avait pratiquement eu de match avec cette partie de chasse-tibias initiée par le COSFA, mais par précaution, l'arbitre Abdoul Kanoso qui a eu le mérite d'avoir maîtrisé cette rencontre d'une rare intensité ne sortit qu'une seule fois le carton rouge sans nul doute pour tempérer cette fougue des militaires.

Jouant à dix, ces derniers finissaient par plier devant le but de Foroch à la 80e mn et puis pour bien marquer le coup, ce bijou de Njiva qui trouva la lucarne (90 + 2).

C'était trop dur pour le COSFA dont on attendait mieux que cette chasse à l'homme, mais c'est presqu' une certitude qu'il va lever les pieds lors du match de jeudi contre Elgeco Plus et prolongeant ainsi le suspense jusqu'à la journée de dimanche.

Triste fin. Hier pourtant, Elgeco Plus a connu une entame de match assez pauvre faite d'imprécisions. Et c'est logiquement Amparafa qui menait au score grâce à deux buts de Besona et de Cheverin (6e et 42e).

Elgeco Plus avait pourtant ouvert le score en premier par Bela (4e), mais HZAM était bien revenu. Pas pour longtemps, car dès la rentrée des vestiaires, Careca allait apporter du sang neuf à l'équipe en faisant entrer Neste et Ndolo dans un rôle de sentinelle.

Du coup le jeu d'Elgeco Plus devenait plus fluide et les buts se succédaient à la chaîne. D'abord par Zola (45e) qui trouva la lucarne par Dino de ce surpuissant tir dont il a le secret (57e) puis Bela profita d'un coup franc rapidement joué pour prendre de vitesse toute la défense d'Amparafa. Nesta (66e) enfonca un peu plus le clou au grand dam du HZAM qui ne savait plus sur quel pied danser dès la sortie de Besona. Une triste fin pour cette équipe qui avait pourtant montré un nouveau visage du football d'Amparafa.