Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Arnaud Razafindraibe, l'homme fort du basket-ball majungais

Arnaud est le président de la ligue de Boeny.

C'est un grand amoureux du basket-ball. Il a gravi tous les échelons en passant de simple joueur, puis entraîneur avant de devenir un dirigeant sportif.

Arnaud Razafindraibe alias « Arnaud Kely », c'est un nom très connu du basket-ball majungais, mais aussi du paysage du ballon orange malgache.

Meneur de jeu. Arnaud a commencé à jouer au basket-ball en 1995 avec l'équipe de Mad'Auto. « J'ai connu cette discipline grâce à mon parrain Alfred Rambeloson, président du SRA de l'époque, c'est lui qui m'a encouragé à jouer au début. En tant que joueur, il a évolué au poste de meneur de jeu. Et depuis, le basket-ball est devenu son sport de prédilection. Cela fait 22 ans qu'il a baigné dans cette discipline en gravissant tous les échelons de simple joueur au coach avant de devenir dirigeant sportif. De 1995 à 2000, il a joué au sein de Mad'Auto, de 2000 à 2003, il a évolué au sein du club de l'Union Basket-Ball de Majunga (UBBM), au SEBAM de 2003 à 2007.

Il a à son palmarès sept titres de champion de Madagascar. En 2007, l'équipe du SEBAM a participé à la Rencontre nationalesportive(RNS) à Vichy et remporte le titre. Après ce déplacement en France, il a décidé de prendre un petit « break » avant de reprendre en 2011 avec l'Association Sportive de la Commune Urbaine de Mahajanga (ASCUM). Son équipe a été sacrée en N1B et accède en N1A. Finie sa carrière de basketteur, il est devenu par la suite « coach ». N'ayant aucune formation d'entraîneur, il a fait valoir son talent de joueur de basketteur. « Lorsque notre équipe a accédé en N1A, j'ai décidé de prendre le relais. En plus, la majorité de ma promotion ne jouait plus à l'image de Riana, Dolin, Dagué. J'ai entraîné l'équipe de l'ASCUM où l'on a remporté la phase aller du Championnat N1A et la 2e place en U20 en 2013 à Fianarantsoa», a-t-il fait savoir. Ce n'est qu'après qu'il a participé au stage de formation et détient actuellement le diplôme niveau 1 et « Young Coach 1 ».

Il reste encore actif sur le terrain malgré ses occupations

Meilleure ligue. En devenant « coach », il a aussi pris une nouvelle responsabilité. Il a été élu en 2013 président de la ligue de basket-ball de Boeny et réélu en décembre 2016. « On m'a sollicité à se présenter à l'élection du président de la ligue de Boeny au vu de mes activités dans la promotion de cette discipline » a-t-il fait savoir. Depuis qu'il était à la tête de la ligue, les résultats sont palpables. A plusieurs reprises, Boeny a remporté la coupe de meilleure ligue. Cette année encore, les équipes de Boeny se sont démarquées, pour ne citer que l'ASCB avec les titres en U16, U20, N1B et le SBBC vainqueur de la phase aller de la N1A. Lorsqu'il a arrêté de jouer en 2007, Arnaud a décidé d'organiser la compétition « Challenge Baobab ». Un tournoi organisé en fin de saison c'est-à-dire au mois de décembre pour réunir les férus de basket-ball pendant les vacances de fin d'année. « Le basket-ball m'a beaucoup donné et j'ai décidé d'apporter ma petite part de responsabilité dans la promotion et le développement de cette discipline » poursuit Arnaud. Il est à signaler que le Challenge Baobab n'est pas limité au basket-ball, mais s'intéresse aussi au volet social. Comme on dit, le sport mène à tout, Arnaud a vu son réseau intensifié et les gens sont beaucoup plus accessibles.