Madagascar: Dio Maharitra - Le IVe Arrondissement et le groupe Filatex au coude-à-coude

Conscients des risques d'inondation et des maladies que cela peut engendrer quand l'insalubrité s'en mêle, les habitants du IVe arrondissement ont initié un projet intitulé « Dio Maharitra », pouvant se traduire librement par « Assainissement durable ». Pour réaliser le projet, le IVe arrondissement a fait un appel à collaboration, auquel le groupe Filatex a répondu favorablement, par la donation de matériels divers indispensables à l'assainissement des zones insalubres telles qu'une quarantaine de râteaux et de pelles, etc. Selon les dires du délégué au maire du IVe arrondissement, ce projet répond également à un besoin de sensibilisation de la population locale, car dès fois, celle-ci fait montre d'un laisser-aller en matière d'hygiène.

La lutte contre l'insalubrité est plus que jamais une priorité actuellement en saison pluvieuse, d'autant plus que le début de celle-ci est couplé avec l'épidémie de la peste.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.