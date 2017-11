Maroc: Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu Jacques Toledano

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille de feu Jacques Toledano, président exécutif de la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain et du musée du judaïsme de Casablanca.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris, avec une vive émotion, la triste nouvelle du décès de feu Jacques Toledano que Dieu l'ait en Sa sainte miséricorde.

"En cette douloureuse circonstance, Nous vous adressons et, à travers vous, à votre famille, à vos proches et aux membres de la communauté juive marocaine, Nos sincères condoléances et l'expression de Notre profonde compassion", souligne le Souverain.

"Avec la disparition du regretté défunt, le Maroc a perdu un patriote reconnu pour son attachement sincère aux constantes sacrées de la Nation et à son identité marocaine authentique", affirme Sa Majesté le Roi, louant l'apport "indéniable" du défunt à la préservation du patrimoine hébreu marocain et son "engagement actif pour que soient sauvegardées la singularité et la richesses séculaires de la mémoire et des traditions judéo-marocaines".

Le Souverain implore le Très-Haut de rétribuer amplement le regretté pour les illustres services rendus à la Nation, de lui accorder Son infinie miséricorde et d'inspirer à sa famille soutien, réconfort et consolation.