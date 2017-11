Tunisie: Mokhtar Mars s'accroche !

«A l'heure actuelle, l'essentiel pour moi est de sauver l'USBG. Etre président ou simple supporter importe peu pour moi. Je promets à tout le monde de ne plus quitter le club d'une semelle. Je serai toujours à côté de l'équipe, ici ou ailleurs, dans les compétitions officielles ou lors des rencontres amicales. Mon soutien moral et matériel restera infaillible et indiscutable. Je ne ménagerai aucun effort personnel pour que l'USBG demeure dans la cour des grands. Je profite de cette occasion pour demander gentiment aux hommes d'affaires de la ville et à tous les supporters de prêter main forte au club et d'être toujours à ses côtés, surtout dans les moments difficiles. Je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui ont placé leur confiance en ma personne».

