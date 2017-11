Ile Maurice: Affaire Boskalis - Le témoignage du Néerlandais fixé au 21 novembre

De 15 heures à 19 heures le 21 novembre. C'est l'heure et la date auxquelles le témoin néerlandais Antonious Theodorous de Goede témoignera par visioconférence, à Maurice, devant la cour intermédiaire.

C'est dans le cadre du procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa, anciens hauts cadres de la Mauritius Ports Authority dans l'affaire Boskalis.

Me Rashid Ahmine, chargé de communiquer cette nouvelle à la cour, a tenu à préciser que la Cour de Rotterdam accordera seulement quatre heures, et pas une de plus, aux avocats de la défense. Ces derniers poursuivront le contre-interrogatoire du témoin ce jour-là. Me Siddhartha Hawaldar, qui représente Prakash Maunthrooa, le Senior Advisor du Premier ministre, a tenu à faire ressortir que cette durée peut s'avérer insuffisante.

Me Said Toorbuth, l'homme de loi de Siddick Chady, a, lui, fait une remarque devant la magistrate Wendy Rangan. Il dit apprécier les efforts et négociations du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) afin de trouver une date en concertation avec la Cour de Rotterdam. «Mais selon la Constitution, les accusés devront bénéficier de toutes les facilités. Or, dans ce cas précis, je note que c'est le témoin qui bénéficie de toutes les facilités», a déclaré Me Toorbuth.