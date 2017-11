Ile Maurice: Projet hôtelier à Pomponette - Seul le site de construction sera clôturé, rassure le promoteur

Ce communiqué a été émis à la suite de la découverte de piquets et de marquages sur la plage par des habitués, le lundi 7 novembre. Des accrochages avaient également eu lieu en juin de cette année entre les promoteurs et les activistes d'AKNL.

Le document indique qu'il y a eu des discussions préalables entre le promoteur, des habitants et des pêcheurs de la région. Le promoteur s'engage à maintenir la faune et la flore de la plage. Il promet également d'employer les habitants. Ces derniers seront chargés de veiller à ce que la plage reste propre et sûre.

La plage restera accessible au public pendant la construction et même après l'ouverture de l'hôtel en 2020. C'est ce qu'indique le communiqué de Clear Ocean Hotel and Resort Development Group, promoteur du projet Pelangi Resort, à Pomponette, ce jeudi 9 novembre.

