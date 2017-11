Tunisie: On table sur 300 millions de dollars

Le secteur de l'artisanat compte environ 380 mille artisans, 1.888 entreprises artisanales enregistrées et 647 entreprises exportatrices. Il assure la création de 5 mille nouveaux emplois par an.

Dans ce cadre, le responsable a fait savoir que la stratégie future de l'ONA repose sur l'amélioration de la capacité productive du secteur à travers, notamment, la création de groupements d'artisans, sur la mise à niveau des artisans et la formation de la main-d'œuvre, ainsi que sur l'incitation à l'innovation et à la créativité dans cette filière d'activité.

«L'intérêt accordé à l'artisanat tunisien ne cesse de se renforcer que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. C'est pour cela que nous œuvrons à diversifier nos produits et à créer de nouveaux articles plus adaptés aux besoins du consommateur tunisien et étranger», a-t-il souligné.

