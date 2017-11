Tunisie: Dhouha Haddad, candidate à la présidence du CA

Kamel Idir demande des éclaircissements

L'ex-président du CA, candidat à la succession à la tête du club de Bab Jedid, demande à Slim Riahi un papier officiel concernant la transformation de son argent injecté en dons. L'ancien président du Club Africain Kamel Idir a ainsi déclaré que Slim Riahi devra présenter une attestation annonçant la transformation en dons de tout l'argent injecté au club durant ses années de présidence.

Même si Slim Riahi avait déclaré qu'il ne demandera rien au Club Africain, Kamel Idir a estimé que les paroles ne suffisent plus et qu'il faut un document officiel pour attester de ce don, surtout que le montant total avoisine les 80 millions de dinars. Kamel Idir, dont le nom est cité pour prendre la tête de la formation de Bab Jedid, ajoute qu'en plus de ce montant, le Club Africain accuse des dus de près de 20 millions de dinars qu'il faudra payer dans les mois prochains.

Affaire CA-Ezechiel Ndouassel : 30.000 dollars à payer

Selon certaines sources, le Club Africain risque gros dans le dossier des dus de son ancien joueur tchadien Ezechiel Ndouassel. La formation de Bab Jedid ne disposerait plus que de quelques jours pour régler le montant dû à son ancien joueur. Passé ce délai, le Club Africain risque la déduction de points en championnat. Cette somme serait de 30.000 dollars.

EST: Ben Mohamed reprend

A la suite d'une blessure aux ligaments croisés qui l'a éloigné des terrains durant de longs mois, le joueur de l'Espérance Sportive de Tunis, Aymen Ben Mohamed, a repris les entraînements.

Toutefois, il n'a toujours pas été autorisé par le staff médical espérantiste à rejoindre les entraînements collectifs, et se contente depuis quelques jours d'effectuer des exercices en solo et de courir autour du terrain. Aymen Ben Mohamed avait disputé quelques matches la saison dernière avant de se blesser au mois d'avril dernier aux entraînements.

CSS : accord avec Kouki sous condition

Le Club Sportif Sfaxien a finalement trouvé le remplaçant de son coach portugais José Da Mota. Ce dernier ne sera pas sur le banc des «Noir et Blanc» lors du prochain match de championnat. Sauf changement de dernière minute, il cédera sa place au technicien tunisien Nabil Kouki. Ce dernier est actuellement en Jordanie où il va négocier la rupture de son contrat avec Al Ramtha. Sa clause libératoire est de 40 mille dinars.

Nabil Kamoun, nouvel entraîneur du SC Ben Arous

Après le match nul concédé lors de la dernière journée de la Ligue 2 professionnelle face à l'OSBouzid, la direction du SC Ben Arous a décidé de mettre fin aux services du coach Nabil Ferchichi. Récemment, l'identité du nouvel entraîneur a été révélée. Il s'agit du technicien Nabil Kamoun. Ce dernier a déjà commencé l'aventure avec le club banlieusard, sans révéler la durée du contrat.

CA : l'AGE en question

Le comité directeur du Club Africain a communiqué le nombre des adhérents qui ont acquis leurs cartes d'adhésion jusque-là.

173 personnes ont acheté des cartes. Le Club Africain rappelle que le dernier délai pour l'acquisition des cartes d'adhésion a été fixé à aujourd'hui, 17h00. Seuls les adhérents auront le droit de participer aux travaux de l'assemblée générale élective prévue le 12 novembre.

Stade Gabésien : les joueurs en grève

Les dirigeants du Stade Gabésien ont tout fait pour mettre fin à un mouvement de grève des joueurs gabésiens qui réclament le paiement de leurs salaires avant de reprendre les entraînements, toutefois une intervention du président du Stade Gabésien aurait conduit à une solution qui a satisfait toutes les parties.

CSS-SG, demain en amical

Le Club Sportif Sfaxien et le Stade Gabésien seront face à face demain, 10 novembre, à partir de 14h30 en amical.

Samir Jouili à l'ASD

Après son départ de l'Union Sportive de Tataouine, Samir Jouili a pris en main l'Association Sportive de Djerba où il remplace Larbi Hicheri. De son côté, Chokri Béjaoui négocie avec le bureau de l'US Tataouine.

AS Soliman : Jebali relève Meftah

L'entraîneur Chaker Meftah ayant démissionné, l'Avenir Sportif de Soliman a choisi pour lui succéder Lotfi Jebali, limogé par le Club Sportif de Korba.

Belhassen Malouche à la Commission technique de la CAF

L'entraîneur tunisien Belhassen Malouche, ancien directeur technique national et actuel directeur technique de l'Union jordanienne de football, a été choisi par le président de la CAF en tant que membre de la Commission technique de la Confédération africaine de football. Une fois de plus, les compétences tunisiennes font leurs preuves à l'échelle continentale et internationale.