Tunisie: Une ligne maritime Tunisie-Malte en perspective

A l'issue de l'entretien, le ministre maltais des Affaires étrangères et de la Promotion du commerce a déclaré que la rencontre a permis d'évoquer les relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays, affirmant que son pays mettra tout en œuvre pour consolider la coopération bilatérale et en diversifier les volets.

«L'entretien a été très positif. Il a permis de passer en revue des questions d'intérêt commun», s'est-il félicité.

Pour sa part, Jhinaoui a indiqué que l'accent a été mis sur l'importance de renforcer l'investissement entre les deux pays et promouvoir les échanges commerciaux à travers notamment l'augmentation de la fréquence des vols.

«Avec mon homologue maltais, nous avons évoqué la perspective de créer une ligne maritime entre la Tunisie et Malte», a-t-il dit.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, fait part de la perspective d'intensifier les exportations vers le marché maltais «car Malte est membre de l'Union européenne, pouvant être un pont pour la Tunisie vers l'UE».

Jhinaoui a, sur un autre plan, indiqué que La Valette sera la capitale européenne de la culture pour l'année 2018.

«Nous avons un héritage commun avec Malte. En effet, au début du 20e siècle, près de 20.000 Maltais vivaient en Tunisie, laissant un héritage culturel important qui est devenu par la suite une partie de notre civilisation et de notre culture», a-t-il relevé.

Le ministre des Affaires étrangères a rappelé les entretiens qu'a eus la présidente de Malte avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed. La visite de la présidente maltaise en Tunisie, a-t-il dit, a été l'occasion d'évoquer les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, et a été couronnée par la signature de deux accords dans les domaines de l'éducation et du tourisme.

Au cours de sa visite en Tunisie, la présidente de Malte a coprésidé avec le chef du gouvernement un forum économique en présence d'hommes d'affaires maltais.