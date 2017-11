Tunisie: Un Tunisien élu vice-président mondial

Après des années d'absence, la Tunisie revient au-devant de la scène de cette prestigieuse organisation qui fête cette année son 103ème anniversaire. Depuis 2010, la Tunisie n'a pas réussi à accéder à ce poste. La JCI est représentée dans plus d'une centaine de pays et regroupe plus de 200 mille membres à travers le monde.

"C'est vraiment la concrétisation d'un effort national, avec le soutien de la présidence de la République, a déclaré Hamdi Kechida. Nous sommes restés un peu trop longtemps loin des projecteurs, il était temps que la Tunisie reprenne la place qui lui revient, notamment en Afrique".

Le vice-président international aura pour mission d'encadrer les organisations nationales de 7 pays. Même si la décision finale revient au bureau mondial une fois élu, Hamdi Kechida n'a pas caché son souhait d'encadrer des organisations nationales africaines.

"Je crois beaucoup en l'avenir radieux de l'Afrique, et je souhaiterais participer au rayonnement de ce continent", explique-t-il. Une élection qui vient à point nommé à l'heure où la Tunisie s'oriente de plus en plus vers le marché africain. Avoir un Tunisien comme représentant en Afrique du plus grand réseau de jeunes citoyens actifs dans le monde aura très certainement un impact positif sur l'image de la Tunisie en Afrique.