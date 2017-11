Congo-Brazzaville: L'ouvrage « Mali, au-delà du Jihad », présenté à l'IFC

L'enseignement et l'application du Droit international humanitaire (DIH) en République démocratique du… Plus »

François-Xavier Freland est un reporter indépendant pour plusieurs médias. Il a été le correspondant de France 24 et Radio France de janvier 2007 à fin 2008, ex-correspondant RFI et TV5 au Venezuela, Jeune Afrique, France Inter et TV5 Monde. Il couvre essentiellement l'Afrique de l'ouest et l'Amérique latine.

L'offensive des djihadistes et des groupes Touaregs vers le sud Mali et la contre-attaque franco-malienne, la situation est loin d'être résolue.

Et de poursuivre: « J'arrive dans l'une des villes du Mali, je trouve alors des gens adorables, très gentils et pleins de culture.

Les Maliens sortaient à Bamako, le soir, dans les maquis. Il n'y avait de voile, nulle part. Mais, quand vous vous y retournez aujourd'hui, vous constatez que ce n'est plus du tout le même pays. L'Islam radical a repris et continue de s'implanter, pas seulement au nord, même à Bamako », a-t-il expliqué.

L'auteur livre, dans son roman paru aux éditions Anomosa 2017, son regard subjectif et amoureux d'un pays plongé dans une longue crise politique, institutionnelle et sécuritaire.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.