C'est donc clair. On s'achemine vers un bras de fer terrible entre la CPI et le gouvernement de Bujumbura qui, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, a vite dénoncé l'autorisation d'enquête annoncée par les juges de la Cour. « La CPI, corrompue, vient de se tirer encore une balle dans le pied.

On se rappelle encore les conditions extrêmement difficiles et laborieuses dans lesquelles ont travaillé les experts onusiens, condamnés qu'ils étaient à raser les frontières pour recueillir les témoignages des Burundais qui, pour sauver leur peau, ont migré vers les pays voisins.

Cette autorisation des juges, rappelons-le, fait suite à l'examen préliminaire lancé en avril 2016 par la procureure Fatou Bensouda, concernant notamment « le meurtre et la tentative de meurtre, l'empoisonnement ou la privation grave de liberté, la torture, le viol, la disparition forcée et la persécution ».

