Sénégal: La journée des forces armées célébrée vendredi à la place Faidherbe de Saint-Louis

Selon le communiqué, "dans la sous-région, la politique de défense du Sénégal repose sur la solidarité, et ses actions s'inscrivent dans le cadre de la consolidation des rapports de bon voisinage, afin de contribuer à renforcer la paix et de créer un climat de confiance mutuelle entre les Etats".

Depuis 1960, plus de 50.000 militaires sénégalais ont participé à des opérations extérieures menées sous la bannière des Nations unies, de l'Organisation de l'unité africaine (OUA, actuelle Union africaine) et de la CEDEAO, au nom d'accords bilatéraux de défense au sein de coalitions, faisant ainsi du Sénégal, le 7ème pays contributeur de troupes au sein de l'ONU, note le communiqué de l'état-major général des forces armées.

