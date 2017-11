Congo-Brazzaville: Canne Blanche - Un bâton mal connu des usagers de la route

« Cette journée est très importante pour la mission qui est en communion avec les frères et sœurs d'autres pays à cause des différents thèmes choisis par chaque pays », a-t-elle indiqué.

Le président de l'ONG « Viens et vois », Emerson Massa, a expliqué à l'opinion nationale que la canne blanche, qui sert à l'orientation et à la mobilité des personnes vivant avec handicap visuel, est acquise à travers des dons et legs avec l'appui des organismes internationaux. L'utilisation de ce bâton doit interpeller les personnes valides à prêter attention aux non-voyants, chaque fois qu'ils sont en difficultés.

Inventée en 1930 par un jeune parisien Guilly d'Herbemont, la canne blanche est le symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes vivant avec handicap visuel de se déplacer dans la rue, prévenant ainsi les automobiles et piétons de leur présence.

