Madagascar: Tennis-ITF - Cat U14 étape 2 Maurice - Madagascar impressionne à Phoenix

Après cette tournée mauricienne, la prochaine aventure sera le championnat d'Afrique australe individuel et par équipes des U14 et U16, qui se jouera à partir du 8 janvier 2018.

Dans l'épreuve du double filles, Maholy Razakaniaina et Miotisoa Rasendra, gagnante du premier tournoi se sont inclinées en finale devant Lyne Greyling et la Mauricienne Malika Ramasawmy en trois sets, 7/6, 4/6, 7/10

Chez les garçons, le Sud-africain Devin Badenhorst, tombeur de Sampras Rakotondrainibe (qui a terminé 11e) en huitièmes de finale sur 6/0, 7/5 a surclassé le talentueux Botswanais Denzel Seetso en deux sets (6/2, 6/1). Mahefa Rakotomalala, Johny Rovanantenaina, Mathis Ratahina et Finoana Rakotomalala terminent respectivement aux 15e, 18e, 24e et 25e places.

À part Randy Rakotoarilala, qui a donc terminé à la seconde place, Safidisoa Nomenjanahary termine cinquième après sa victoire contre Miotisoa Rasendra (4/2, 2/4, 15/13). Mialy Rabearisoa quant à elle s'est classée huitième, et Fitia Rakotondramboa onzième. Miarana Andrianafetra et Kaliana Andrianafetra ont fini à la 21e et 22e place, si Maholy Razakaniaina conclut à la 19e place.

