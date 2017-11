Sénégal: Concours « Business Academy, Bokknà ! » - 150 lauréats vont recevoir 1,2 milliard de F CFA

D'après toujours le communiqué de l'Adpme, le « Forum de la Pme sénégalaise » qui va se dérouler les 20 et 21 novembre à Dakar sous la présidence du chef de l'Etat Macky Sall est un espace de «dialogue public/privé et répond à la forte attente du gouvernement d'adopter la loi de développement de Pme qui facilitera notamment l'accès des Pme/Pmi à la commande publique et l'encadrement des Pme informelles d'une part et d'autre part d'ouvrir des concertations élargies avec le secteur privé, le monde universitaire et les collectivités territoriales, afin d'intensifier l'exécution consensuelle d'une politique de promotion des Pme /Pmi ».

Les 20 et 21 novembre 2017, seront primés à Dakar, les lauréats du premier concours business plans intitulé « Business Academy, Bokknà ! » et financé par la Banque mondiale. Ils vont recevoir un soutien financier d'un montant de 1,2 milliard de F Cfa.

