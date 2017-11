Centrafrique: Le Forum des investisseurs laisse un goût d'inachevé

Désormais, les contacts ont été pris entre les acteurs économiques et les autorités. Reste à voir si, maintenant, ces engagements seront tenus et si le relèvement du pays deviendra une réalité.

« Je crois que quand on a vu les panélistes qui ont présenté certains codes d'investissement ici, dit-il, qui sont déjà élaborés, qui sont déjà sur la table de l'Assemblée pour ratification, je pense que si d'ici la fin de l'année on a ratifié ces codes, il y a beaucoup d'avantages surtout sur le plan fiscal dans ce pays. »

Et pour tenter de continuer de séduire ces investisseurs, le président Touadéra a promis la fin des difficultés administratives et la nécessité de changement.

Le transport est une très grosse problématique. On connaît toutes ces difficultés-là, ces problématiques d'approvisionnement, de transport, de corruption, etc. Alors malheureusement c'est des choses qui font que les pays n'avancent pas. Et on est là justement pour investir et faire évoluer les mentalités. »

Pour Yanis Arnopoulos, le directeur des ventes, les difficultés de la RCA sont surmontables : « Au moins on comprend mieux le marché, on comprend les problématiques qu'il y a.

