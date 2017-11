Ile Maurice: Dev Erriah - «C'est plutôt un montage fiscal»

Un traité de non-double imposition entre deux pays est pour le développement économique des deux pays. On ne peut pas l'utiliser pour faire de l'évasion fiscale, quoiqu'il puisse y avoir un abus d'usage du traité qui, aujourd'hui, est régulé par les recommandations de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Peu importe le nom du fiduciaire, c'est le business légal et valide de n'importe quel trust company, management company ou service fiduciaire dans n'importe quelle juridiction qui régule selon le droit de cette juridiction. Les structures existent en vertu des cadres légaux et le transfert de fonds fait partie légale du business.

Je pense que c'est plus Appleby Trust (Mauritius) Ltd, à présent connu comme Estera qu'Appleby Le Law Firm. C'est un hacking professionnel d'une boîte internationale dans des juridictions offshore qui a culminé à ces Paradise Papers.

À mon avis, il n'y a pas d'évasion fiscale comme cela a été révélé par les Paradise Papers. En tant qu'avocat spécialisé en offshore business et en fiscalité internationale, je pense qu'il faut parler de montage fiscal et de tax planning. Ce qui est légal et légitime, surtout si on parle dans le contexte des pays des droits communs (common law jurisdiction, comme en Angleterre). Quand c'est permissible, ce n'est pas une évasion fiscale.

