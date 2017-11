Congo-Kinshasa: La Céni rappelle les conditions pour le respect du calendrier électoral

Le peuple congolais n'en veut plus. La République démocratique du Congo se plonge davantage dans une… Plus »

Deuxième condition : finir de verser l'argent nécessaire pour terminer l'enrôlement. Selon une source au sein de la Céni, il manque au moins 60 millions de dollars sur les 400 prévus et que le gouvernement s'était engagé à décaisser. Ces 60 millions permettraient, entre autres, d'acheter les serveurs et les logiciels nécessaires à fiabiliser le fichier électoral.

La première des conditions doit d'abord être remplie par l'Assemblée nationale et le gouvernement. En effet, il faut que la loi électorale, portant sur l'organisation de ces élections, soit votée au plus tard le 30 novembre. Or ce texte n'a toujours pas été présenté par l'exécutif, mais des réunions sont en cours entre la Céni et le gouvernement pour y parvenir, dit-on.

Alors que la communauté internationale salue la publication d'un calendrier électoral en RDC, la Céni rappelle que la tenue des élections, fixées le 23 décembre 2018, est assortie d'un certain nombre de contraintes. Des textes de loi doivent être votés et l'argent manque encore.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.