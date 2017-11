Tunisie: 28.307 postes vacants dans l'industrie

Le rapport en question fournit des données relatives à l'emploi par secteur et par région. Dans le secteur de l'industrie, à titre d'exemple, on compte 28.307 postes vacants actuellement, soit un taux de 40,11% du total des postes vacants. La durée moyenne de la vacance du poste est de 38,6 mois.

La répartition des postes vacants actuellement, selon les professions, montre que 1.932 concernent les ouvriers qualifiés du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l'extraction, 773 les ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique, 1.063 les ouvriers non qualifiés de la mécanique, 870 les ouvriers qualifiés de la mécanique, 1.642 les ouvriers non qualifiés des industries de process.

Aussi, 1.739 postes vacants concernent les ouvriers qualifiés des industries de process, 2.222 les ouvriers non qualifiés du textile et du cuir, 3.092 les ouvriers qualifiés du textile et du cuir, 2.705 les ouvriers qualifiés de la maintenance, 1.449 les ingénieurs et cadres techniques de l'industrie, 483 les ouvriers qualifiés de la manutention,193 les agents d'exploitation des transports, 290 secrétaires et assistantes de direction, 1.160 employés administratifs, comptables et financiers, 676 cadres des services administratifs, comptables et financiers, 1.835 les techniciens en technologie de l'information et de la communication (TIC), 3.092 les ingénieurs TIC, 2.511 les attachés commerciaux, représentants et technico-commerciaux et 580 le personnel d'études et de recherche.

Le Top 10 des compétences recherchées montre que les employeurs cherchent, en premier lieu, la compétence technique, suivie de l'expérience, de la communication, de la compétence linguistique (anglais), de la compétence informatique, de l'engagement, de la réactivité, de la créativité, de la polyvalence et puis de la discipline.