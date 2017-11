Ile Maurice: Calamités naturelles - Amendes et plan d'évacuation dès cet été

De plus, le centre a sollicité la SMF et le groupe Vivo Energy pour nettoyer la rivière Latanier, qui traverse Cité-La-Cure et plusieurs régions de Port-Louis.

Les conseils de district et les municipalités devront nettoyer les drains et les rivières. C'est la consigne donnée par le ministre des Administrations régionales, Mahen Jhugroo, qui a tenu une réunion avec eux.

La Special Mobile Force (SMF) et les pompiers seront de garde dans ces régions pour une éventuelle évacuation. Le même plan sera appliqué dans trois régions sujettes à des glissements des terrains, Chitrakoot, Quatre-Sœurs et Vallée-Pitot.

Le centre a dégagé un plan d'urgence pour ces endroits. Un recensement a permis d'identifier les maisons qui sont les plus vulnérables et les familles dont des membres ont une mobilité réduite.

Des réunions se sont succédé depuis le 1er novembre, date officielle du début de l'été. Parmi les mesures prises : des sanctions contre ceux qui ne respectent pas les consignes de sécurité, mobilisation des policiers et du personnel soignant et création d'un plan d'évacuation.

Le National Disaster Risk Reduction and Management Centre est à pied d'œuvre afin de prendre les dispositions nécessaires en vue de la saison cyclonique et de la saison pluvieuse.

